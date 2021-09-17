Президент Польши признался, что узнал о встрече с Меркель от СМИ

Президент Польши Анджей Дуда признался, что узнал о дате несостоявшейся встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель из СМИ. По его словам, на этот день у него давно были намечены планы по посещению значимого мероприятия, передаёт Polska Times.

Я могу выразить только изумление, что это дело было организовано таким образом. Фактически было так, что о дате встречи с Ангелой Меркель мы были проинформированы через СМИ, — заявил Дуда.

Глава Польши добавил, что в прошлую субботу, 11 сентября, он был вынужден отменить встречу с Меркель из-за заранее заготовленных планов по посещению города Катовице, которые он согласовал с председателем профсоюза «Солидарность» несколькими месяцами ранее.

Никогда там ещё не было главы государства, и в связи с этим и для «Солидарности», и для героев тех дней было очень важно, чтобы этот праздник был должным образом подчёркнут, — оправдался Дуда.

Ранее немецкая газета Die Welt сообщила, что последний визит канцлера Германии Ангелы Меркель в Варшаву оказался скомканным, политику пришлось менять программу поездки по соседней стране. Это произошло из-за того, что президент Польши Анджей Дуда отказался от встречи с ней, оскорбив немецкую коллегу. Автор публикации Филипп Фриц утверждает, что встреча лидеров соседних стран планировалась заранее, однако уже в Варшаве Меркель узнала о её отмене.

В Die Welt уточнили, что за несколько дней до визита немецкого канцлера в польских СМИ предупреждали о возможности отмены её встречи с Дудой, у которого якобы нашлись срочные дела в Катовице. Фриц считает, что демарш Дуды стал его ответом на то, что Меркель не пригласила его на правительственные консультации в Берлин.