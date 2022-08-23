Президент Польши Дуда прибыл в Киев на встречу с Зеленским

Фото: Leszek Szymański/Polska Agencja Prasowa/Global look Press

Анджей Дуда

Президент Польши Анджей Дуда прибыл в Киев с рабочим визитом, сообщается на официальном сайте главы государства. Он проведет встречу с украинским коллегой Владимиром Зеленским, в ходе которой два лидера и их делегации обсудят ситуацию на Украине, ее поддержку в военном, экономическом и гуманитарном измерении, а также сотрудничество.

Президент Республики Польша Анджей Дуда по приглашению президента Украины Владимира Зеленского находится сегодня, 23 августа, в Киеве, — говорится в сообщении.

Кроме того, Дуда примет участие во втором саммите Крымской платформы. Отмечается, что это станет пятой встречей глав государств с начала года.

В мае Дуда прибыл в Киев, чтобы обратиться с посланием к Верховной раде. Он стал первым главой иностранного государства, выступившим в украинском парламенте с начала спецоперации России.

Сегодня стало известно, что российская спецоперация на Украине рассорила Венгрию и Польшу. Диаметрально противоположными при оценке конфликта оказались позиции премьер-министров Виктора Орбана и Матеуша Моравецкого.