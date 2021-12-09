Президент Польши пообещал белорусам вдохновлять их демократией

Президент Польши Анджей Дуда пообещал белорусам, что его страна останется «вдохновителем демократии». Это заявление прозвучало в ходе организованного США «Саммита за демократию», передает РИА Новости.

Я декларирую нашим белорусским братьям и хочу, чтобы это услышали везде на восток от Польши, что Польша останется вдохновителем демократии, — заявил Дуда.

Он добавил, что те 180 тысяч граждан Белоруссии, которые работают в Польше или получили в ней убежище, могут рассчитывать на польское гостеприимство.

США запланировали проведение в декабре «Саммита за демократию», на него пригласили 110 стран, однако РФ и Китай приглашения не получили. Ранее в Китае высмеяли идею США провести «саммит демократий». Глава канцелярии политических исследований Центрального комитета Коммунистической партии КНР Цзян Цзиньцюань заявил, что идея США на фоне множества проблем в западных странах довольно иронична. Истинной целью этого мероприятия является подавление других государств и раскол мира. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала этот саммит «химерой».

Отношения Польши и Белоруссии обострились на фоне миграционного кризиса, когда 8 ноября к белорусской границе с Польшей подошли несколько тысяч беженцев из стран Ближнего Востока. Отдельные группы мигрантов начали штурмовать контрольно-пропускные пункты, но эти попытки пресекли польские силовики. Польша стянула к границе военных и спецтехнику. Президента Белоруссии Александра Лукашенко власти Польши и ЕС обвинили в использовании мигрантов как оружия для давления на Польшу и Европу в целом. Лукашенко на это заявил, что готов отпустить этих мигрантов на территорию Германии, куда они и собирались попасть, но их не пускают сами поляки, а Германия также не готова принимать их у себя.