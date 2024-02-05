Президент Польши опять «переобулся» после слов о Крыме Дуда: слова о российском статусе Крыма были сказаны в расслабленной беседе

Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

Анджей Дуда

Президент Польши Анджей Дуда в очередной раз выступил с противоречивым заявлением о принадлежности Крыма, сообщает РИА Новости. Он заявил, что его последние слова об исторической принадлежности полуострова России были произнесены в ходе «расслабленной беседы».

Если речь идет о моем пятничном интервью, то прошу принимать во внимание, что это не была напряженная беседа с политиком, это было интервью, которое мы считали спокойной расслабленной беседой на разные темы, не обязательно серьезные. Эта тема, которую затронули журналисты, конечно, была очень серьезной, и я частично отнесся в своих мыслях к разным дискуссиям, которые слышу на международной арене, — заявил польский лидер.

Ранее Дуда, общаясь с журналистами Kanal Zero, заявил, что Крым исторически был закреплен за Россией. Президент также констатировал, что не знает, как Украина сможет вернуть под свой контроль территорию полуострова. Заявление вызвало шквал критики, после чего Дуда был вынужден оправдаться за свои слова, написав в соцсетях пост о непризнании Польшей российской принадлежности Крыма.

Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди предупредила ВСУ о множестве сюрпризов от армии России на Белорусском и Крымском направлениях. По ее словам, противник прекрасно осознает, что скоро столкнется с серьезными «домашними заготовками».