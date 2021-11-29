Президент Польши испугался миграции в ЕС афганских беженцев через Россию
Александр Чеков
Александр Чеков
16:37, 29 ноября 2021
Фото: MSWiA_GOV_PL/twitter.com
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Президент Польши Анджей Дуда предположил, что существует риск появления сухопутного маршрута миграции беженцев из Афганистана в Евросоюз через Россию. Как сообщает ТАСС, он выразил надежду, что российские власти не допустят возникновения такой кризисной ситуации.
Мы можем иметь дело с ситуацией, когда люди из Афганистана идут через сухопутные границы, через Россию. Надеюсь, что такой ситуации не будет, — заявил Дуда.
Причиной подобных заявлений стал миграционный кризис на границе Белоруссии и Польши. Запад считает, что он спровоцирован Россией и ставит целью ослабление Евросоюза и НАТО.
Миграционный кризис на границе Белоруссии и стран Евросоюза, начавшийся в мае, обострился 8 ноября. Тогда к границе подошли несколько тысяч мигрантов. Они начали штурмовать кордон, но эти попытки пресекли польские силовики. Польша стянула к границе военных и спецтехнику.
Ранее сообщалось, что пограничная служба Польши заявила о новых попытках мигрантов прорваться через польско-белорусскую границу. Группа агрессивных беженцев форсировала границу на участках, охраняемых силовиками в Дубичах Церкевных и Мельнике.