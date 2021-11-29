Президент Польши испугался миграции в ЕС афганских беженцев через Россию

Президент Польши Анджей Дуда предположил, что существует риск появления сухопутного маршрута миграции беженцев из Афганистана в Евросоюз через Россию. Как сообщает ТАСС, он выразил надежду, что российские власти не допустят возникновения такой кризисной ситуации.

Мы можем иметь дело с ситуацией, когда люди из Афганистана идут через сухопутные границы, через Россию. Надеюсь, что такой ситуации не будет, — заявил Дуда.

Причиной подобных заявлений стал миграционный кризис на границе Белоруссии и Польши. Запад считает, что он спровоцирован Россией и ставит целью ослабление Евросоюза и НАТО.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и стран Евросоюза, начавшийся в мае, обострился 8 ноября. Тогда к границе подошли несколько тысяч мигрантов. Они начали штурмовать кордон, но эти попытки пресекли польские силовики. Польша стянула к границе военных и спецтехнику.

Ранее сообщалось, что пограничная служба Польши заявила о новых попытках мигрантов прорваться через польско-белорусскую границу. Группа агрессивных беженцев форсировала границу на участках, охраняемых силовиками в Дубичах Церкевных и Мельнике.