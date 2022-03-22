Президент Польши: акт Россия — НАТО об отношениях перестал существовать

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что основополагающий акт РФ — НАТО об отношениях, сотрудничестве и безопасности перестал существовать и уже не подразумевает каких-либо обязательств, передаёт ТАСС. По словам Дуды, «Россия нарушила положения» этого документа, однако он не уточнил, о каких нарушениях идёт речь.

Основополагающий акт РФ — НАТО об отношениях, сотрудничестве и безопасности перестал существовать и уже никого не связывает, — сказал польский президент.

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва отнесётся негативно к вмешательству любой страны НАТО в ситуацию на Украине, включая «миротворческие миссии». Так он отреагировал на предложение вице-премьера Польши Ярослава Качиньского отправить на Украину вооружённую миротворческую миссию Альянса.

Против предложения выступили и в ФРГ. В свою очередь глава МИД России Сергей Лавров назвал инициативу Польши демагогией. По его мнению, в этом случае основной состав миротворческих сил НАТО будет состоять из поляков, которые возьмут под свой контроль западную часть Украины, включая Львов, и останутся там на долгое время.