Президент Перу попросила у граждан прощения за гибель протестующих

Фото: Denis Mayhua/dpa/Global Look Press

Президент Перу Дина Болуарте выступила в эфире телеканала Peru TV с обращением к нации и попросила прощения за гибель соотечественников в ходе беспорядков. Она также извинилась за то, что власти страны допустили развитие событий до трагической ситуации.

Как президент, как мать, как женщина из Апуримака я понимаю и разделяю ваше возмущение — государство в глубоком долгу перед народом. Также не могу вновь не принести мои соболезнования в связи с гибелью перуанцев в ходе протестов: наших соотечественников и мужественного полицейского... Прошу прощения за эту ситуацию, за то, что допустили эти трагические события, — сказала глава государства.

Болуарте добавила, что правительство поддерживает право граждан на мирный протест, но грабежи и вандализм под предлогом социального недовольства недопустимы. Она также подчеркнула, что не намерена уходить в отставку, поскольку это приведет к хаосу в стране.

В Перу продолжаются протесты после отстранения от власти президента Педро Кастильо. Парламент объявил ему импичмент за попытку распустить законодательную власть и ввести в стране чрезвычайное положение. Кастильо находится под стражей, ему грозит до 20 лет тюрьмы. В ходе беспорядков погибли по меньшей мере 49 человек, более тысячи получили ранения.