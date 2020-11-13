Президент Перу подал в отставку

https://static.news.ru/photo/d229ed56-276a-11eb-900d-fa163e074e61_660.jpg Мануэль Мерино Фото: Congreso de la República del Perú

Вступивший в должность после импичмента Мартина Вискарры президент Перу Мануэль Мерино подал в отставку. Об этом он заявил 15 ноября.

Ранее сообщалось, что более половины членов нового правительства Перу объявили об отставке после гибели двух перуанцев в ходе разгона полицией акций протеста против отстранения Вискарры.

В этот момент, когда Перу проходит через один из крупнейших политических кризисов, хочу довести до сведения всей страны, что подаю заявление об отставке с поста президента республики без возможности отзыва [своего решения], — подчеркнул политик.

Мерино также призвал к миру и единению всех жителей страны. Об этом он заявил в обращении к нации в эфире национального телевидения, передаёт ТАСС.

Протесты охватили страну после того, как парламент проголосовал за отставку от должности президента Вискарры. Его обвиняют в коррупции. При этом исполняющим обязанности главы государства был назначен спикер парламента Мануэль Мерино.

Как сообщал NEWS.ru, в ходе разгона силовиками протестных акций в столице Перу Лиме погибли двое перуанцев, более 100 пострадали.