Президент Перу подал в отставку

Вступивший в должность после импичмента Мартина Вискарры президент Перу Мануэль Мерино подал в отставку. Об этом он заявил 15 ноября.
Ранее сообщалось, что более половины членов нового правительства Перу объявили об отставке после гибели двух перуанцев в ходе разгона полицией акций протеста против отстранения Вискарры.
В этот момент, когда Перу проходит через один из крупнейших политических кризисов, хочу довести до сведения всей страны, что подаю заявление об отставке с поста президента республики без возможности отзыва [своего решения], — подчеркнул политик.
Мерино также призвал к миру и единению всех жителей страны. Об этом он заявил в обращении к нации в эфире национального телевидения,
Протесты охватили страну после того, как парламент проголосовал за отставку от должности президента Вискарры. Его обвиняют в коррупции. При этом исполняющим обязанности главы государства был назначен спикер парламента Мануэль Мерино.
Как сообщал NEWS.ru, в ходе разгона силовиками протестных акций в столице Перу Лиме погибли двое перуанцев, более 100 пострадали.