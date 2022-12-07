Президент Перу объявил о роспуске парламента

Фото: Naldy Castillo Gomez via imago-images.de/Global Look Press

Педро Кастильо

Президент Перу Педро Кастильо объявил о роспуске парламента и ввел чрезвычайное положение в стране. В ходе обращения к нации, которое транслировалось в соцсети Facebook (деятельность соцсети в РФ запрещена) он также заявил о реорганизации системы правосудия, в том числе органов судопроизводства, прокуратуры и Конституционного суда Перу. По его словам, решение о роспуске парламента принято с целью восстановления правового демократического государства.

В связи с жалобами граждан со всей страны приняты решения: создать чрезвычайное правительство в целях восстановления правового демократического государства. В рамках этого приняты следующие меры: временно распустить Конгресс республики и создать чрезвычайное правительство, назначить в кратчайший срок новые выборы в Конгресс с конституционными правами для разработки новой конституции не позднее чем через девять месяцев. Начиная с сегодняшнего дня вводится комендантский час, — сказал Кастильо.

Кроме того, министры страны массово уходят в отставку, в их числе глава министерства юстиции Феликс Шеро, министр иностранных дел Сезар Ланда и другие. Глава МИД Перу опубликовал заявление о своей отставке в Twitter.

В строгом соответствии со своими убеждениями и демократическими и конституционными ценностями я решил безвозвратно уйти в отставку с поста министра иностранных дел из-за решения президента Кастильо закрыть Конгресс Республики, нарушая Конституцию, — написал Ланда.

7 декабря немецкие силовики провели одну из крупнейших для страны операций против предполагаемых правых экстремистов, которые собирались устроить госпереворот и взять штурмом бундестаг. В причастности к подготовке к госперевороту подозревают 52 человека, 25 из которых задержаны.