Президент Палестины призвал ООН помочь в борьбе с Израилем

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Махмуд Аббас

Президент Палестины Махмуд Аббас накануне провел телефонный разговор с генеральным секретарем ООН Антониу Гуттеришем и попросил помочь остановить агрессию Израиля, сообщает агентство WAFA. По его словам, организация должна выполнить свои обязательства и обеспечить защиту палестинцев. Гутерриш подчеркнул, что ООН прилагает усилия для оказания срочной гуманитарной помощи населению сектора Газа.

Во время телефонного разговора с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем президент [Палестины] Махмуд Аббас призвал ООН немедленно вмешаться, чтобы остановить продолжающуюся израильскую агрессию против палестинского народа, — говорится в сообщении.

Он отметил, что ООН необходимо предотвратить гуманитарную катастрофу в секторе Газа, который подвергся блокаде со стороны Израиля. Аббас подчеркнул, что единственным решением конфликта является прекращение «израильской оккупации» палестинских территорий со столицей в Иерусалиме.

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что отдал приказ о полной блокаде сектора Газа. В частности, в регион не будут поставляться продовольствие, электроэнергия и газ.

Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) опасается, что при дальнейшей эскалации конфликта Газа окажется на грани гуманитарной катастрофы. Директор по коммуникациям агентства Джульетт Тума сообщил, что в регионе и до эскалации палестино-израильского конфликта наблюдался серьезный гуманитарный кризис.