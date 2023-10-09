Президент Палестины Махмуд Аббас готовит визит в Россию

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/Global Look Press

Президент Палестины Махмуд Аббас собирается посетить Россию, заявил посол Палестины в РФ Абдельхафиз Нофаль в эфире «России 24» (ВГТРК). По его словам, сейчас визит находится на стадии подготовки.

С Москвой мы поддерживаем ежедневные контакты, сейчас идет подготовка визита президента Аббаса в Москву, — сообщил собеседник телеканала.

Посол отметил, что власти исключают возможность переговоров с Израилем в Москве. По словам дипломата, Палестина больше не может продолжать работу с существующим кабинетом министров Израиля. Нофаль назвал обстрел Тель-Авива и события в секторе Газа сигналом для всего мира, который должен дать понять международному сообществу, что пора принимать серьезные меры для разрешения палестино-израильского конфликта.

Ранее в Евросоюзе наметился раскол после решения прекратить помогать Палестине в связи с нападением движения ХАМАС на Израиль. Все проекты в рамках этой программы пересмотрят. Правительство Испании выступило против таких мер. Исполняющий обязанности главы МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес уже провел телефонные переговоры с еврокомиссаром по расширению и политике соседства Оливером Варгелием.