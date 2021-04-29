Президент Палестины Аббас сообщил об отсрочке всеобщих выборов

https://static.news.ru/photo/2a9e3a86-a93f-11eb-b028-96000091f725_660.jpg Фото: Фото: stmegi.com

О переносе президентских и парламентских выборов заявил председатель Палестинской национальной администрации (ПНА) Махмуд Аббас. Об этом сообщает агентство ВАФА.

По словам Аббаса, причиной переноса является отказ Израиля провести выборы в руководство Палестины в Восточном Иерусалиме.

Из-за отказа Израиля разрешить выборы в городе Иерусалиме палестинское руководство решило отложить выборы, которые были должны пройти 22 мая, — сказал глава ПНА.

Также Аббас сообщил о том, что палестинское руководство решило сформировать правительство национального единства, которое будет признавать все международные соглашения, подписанные Организацией освобождения палестины.

Указ о проведении парламентских и президентских выборов 22 мая и 31 июля соответственно Махмуд Аббас издал 15 января 2021 года. Это первые выборы, которые могли пройти в Палестине за 15 лет. По их результатам предполагалось сформировать 120-местный парламент, действующий на территории Палестинской национальной администрации.

Ранее сообщалось, что палестинский руководитель Махмуд Аббас издал декрет об усилении гражданских свобод, включающий также указ об освобождении всех политзаключённых на территории государства.