Президент Палестины Аббас может приехать на парад Победы в Москву

Президент Палестины Махмуд Аббас планирует приехать на парад Победы в Москве 9 мая, заявил посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль. По его словам, которые приводит РИА Новости, планы могут измениться в зависимости от ситуации в Палестине, в частности, он указал на столкновения между палестинцами и израильской полицией у мечети Аль-Акса в Иерусалиме.

Махмуд Аббас с чувством глубокого уважения относится к знаменательному Дню Победы, участникам и ветеранам Великой Отечественной войны. Он планирует приехать в Москву 9 мая на парад Победы, — сказал он.

Дипломат указал, что «из-за израильской агрессии» руководство Палестины вынуждено иногда менять свои планы для разрешения ситуации внутри страны.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что в 2022 году 9 Мая будет праздноваться так же, как и всегда. Он добавил, что состав участников парада определяет Минобороны. При этом Песков не смог ответить на вопрос о том, будут ли присутствовать на торжестве подразделения Луганской и Донецкой народных республик.

По информации Минобороны России, в параде Победы 9 мая в Москве примут участие 11 тысяч военных, также в параде будут задействованы более 200 единиц техники.