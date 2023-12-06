Президент ОАЭ описал отношения с Россией Аль Нахайян: отношения с Россией носят исторический характер

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Президент России Владимир Путин с Президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом ибн Заидом Аль Нахайяном

Отношения между Российской Федерацией и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) носят исторический характер, заявил президент ОАЭ шейх Мухаммед ибн Заид Аль Нахайян на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Абу-Даби. И в последние годы, отметил шейх, они развивались в различных сферах, передает ТАСС. Приоритетом политик назвал сотрудничество в инновациях, энергетике, вопросах инфраструктуры и современных технологиях.

Отношения между Российской Федерацией и Объединенными Арабскими Эмиратами имеют исторический характер. В последние годы наши отношения активно развивались в различных сферах, отвечая интересам обеих стран и народов, — сказал Аль Нахайян.

ОАЭ являются крупнейшим торговым партнером России на Ближнем Востоке, подчеркнул шейх. За последний год инвестиции эмиратов в нефтяной сектор российской экономики выросли на 103%, а ОАЭ продолжат укреплять сотрудничество с РФ, сказал Аль Нахайян.

Владимир Путин пообещал обсудить с эмиратским коллегой ситуацию в горячих точках. Он подчеркнул, что приоритетной темой встречи будет конфликт между Палестиной и Израилем. Также обсудят ситуацию на Украине.

Перед этим представитель Кремля Дмитрий Песков уточнял, что Путин также планирует обсудить с лидерами ОАЭ и Саудовской Аравии во время рабочего визита в эти страны рынок нефти. По его словам, координация по стабилизации рынка нефти будет продолжаться.