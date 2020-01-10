https://static.news.ru/photo/cbd058b6-3452-11ea-ae02-fa163e074e61_660.jpg Шейх Халифа бен Заид Аль Нахайян Фото: Xinhua/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

На территории Объединённых Арабских Эмиратов в субботу, 11 января, объявили трёхдневный траур после смерти султана Омана Кабуса бен Саида Аль Саида. Данное решение принял президент страны, шейх Халифа бен Заид Аль Нахайян.

В эти три дня в ОАЭ будут приспущены государственные флаги страны, передаёт информационное агентство WAM.

Как писал NEWS.ru, правивший в государстве последние 50 лет султан Кабус бен Саид Аль Саид умер вечером 10 января. Ему было 79 лет. Оманский лидер боролся с онкологическим заболеванием и лечился в немецкой клинике. Наследников у правителя не осталось.

На следующий день стало известно, что министр культуры и национального наследия Омана Хайсам бен Тарек Аль Саид стал новым главой Омана после смерти султана.