На территории Объединённых Арабских Эмиратов в субботу, 11 января, объявили трёхдневный траур после смерти султана Омана Кабуса бен Саида Аль Саида. Данное решение принял президент страны, шейх Халифа бен Заид Аль Нахайян.
В эти три дня в ОАЭ будут приспущены государственные флаги страны,
Как писал NEWS.ru, правивший в государстве последние 50 лет султан Кабус бен Саид Аль Саид умер вечером 10 января. Ему было 79 лет. Оманский лидер боролся с онкологическим заболеванием и лечился в немецкой клинике. Наследников у правителя не осталось.
На следующий день стало известно, что министр культуры и национального наследия Омана Хайсам бен Тарек Аль Саид стал новым главой Омана после смерти султана.
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