Президент ОАЭ довел до Путина позицию Украины WAM: президент ОАЭ довел до Путина позицию Украины по ряду вопросов

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Президент Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммед бен Заид Аль Нахайян довел до главы российского государства Владимира Путина позицию Украины по ряду вопросов. Об этом сообщает Эмиратское агентство новостей WAM. Это было первое посещение Аль Нахайяном РФ с момента его назначения главой государства в мае этого года.

ОАЭ заявили о готовности продолжать посреднические усилия вокруг кризиса на Украине, в этой связи президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян проинформировал президента России Владимира Путина о позиции Украины по некоторым вопросам, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что президент ОАЭ Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян пришел на встречу c российским коллегой Владимиром Путиным в кроссовках и носках американской фирмы Nike. Он выбрал для встречи в Санкт-Петербурге светло-серое платье свободного кроя кандура и белый платок гутра, а также обулся в черные кроссовки и носки. В свою очередь Путин предпочел деловой костюм с туфлями и фиолетовым галстуком.

По словам главы российского государства, контакты России и Объединённых Арабских Эмиратов развиваются поступательно, а отношения между государствами являются важным фактором стабильности в регионе и в мире