Президент Молдавии призвала проверить сторонников действий РФ на Украине Санду призвала госорганы присмотреться к сторонникам действий России на Украине

Фото: Katerina Sulova/Global Look Press

Граждане Молдавии, поддерживающие действия России на Украине, могут представлять угрозу. Такое мнение высказала в эфире телеканала Nord News президент страны Майя Санду. Она призвала госорганы уделить внимание этим гражданам.

Этими людьми должны заняться институты государства, им не должны позволять продвигать войну, поскольку они опасны... Эти люди опасны для общества, наши госорганы должны остановить этот феномен, — сказала Санду.

Она также добавила, что попытки дестабилизации следует отличать от протестов, происходящих в разных районах Молдавии из-за роста недовольства населения. По словам Санду, правительство страны должно больше работать, чтобы оправдать надежды граждан.

Ранее сообщалось, что власти Молдавии нашли замену российскому газу. По мнению вице-премьера правительства страны, министра инфраструктуры республики Андрея Спыну, альтернативным источником энергии для Молдавии может стать древесина ивы. Он уточнил, что данный источник энергии может стать реальным лишь через несколько лет, поскольку иву ещё необходимо вырастить.