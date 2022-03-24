Лавров заявил, что Россия не политизирует гуманитарные вопросы

Фото: Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

Польша с конца февраля заблокировала банковские счета российского посольства в Варшаве под предлогом того, что они якобы могут быть использованы для «финансирования терроризма». Об этом в эфире Первого канала заявил посол РФ в Польше Сергей Андреев, подчеркнув, что этот шаг польских властей нарушает Венскую конвенцию о дипломатических сношениях.

Счета были заблокированы по решению сначала Минфина, а потом решением польского прокурора на том основании, что средства с этих наших счетов якобы могут использоваться для отмывания незаконно полученных средств либо...