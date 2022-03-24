Лавров заявил, что Россия не политизирует гуманитарные вопросы
Захар Чайченко
Захар Чайченко
12:44, 24 марта 2022
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (справа) и президент Международного комитета Красного Креста Петер Маурер во время встречиФото: Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости
Читайте нас в Google Новости
Россия не политизирует гуманитарные вопросы в отличие от Запада, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на встрече с президентом Международного комитета Красного Креста (МККК) Петером Маурером. Дипломат уточнил, что российская сторона заинтересована в том, чтобы оказывать гуманитарную помощь мирным гражданам и способствовать их эвакуации.
Западные коллеги максимально политизируют гуманитарные вопросы, придают им антироссийский характер. Тому подтверждением стало голосование по резолюции, которую Россия представила и одобрение которой на деле позволило бы решить многие проблемы на земле, — заявил Лавров.
Президент Международного комитета Красного Креста Петер Маурер прибыл в Россию с визитом, назначенным на 23–24 марта. Глава МККК провёл встречи с представителями российских властей.
2 марта в Минобороны РФ сообщили о телефонном разговоре замминистра обороны РФ Александра Фомина с президентом МККК. Стороны обсудили вопросы взаимодействия российского оборонного ведомства с организацией, в том числе на украинском направлении.