Президент Мексики озвучил сроки поставки в страну вакцины «Спутник V»

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Первая партия российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» должна прибыть в Мексику на следующей неделе. Об этом заявил президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор.

У нас заключён контракт, одна из вакцин, которая, вероятно, поступит в значительных количествах в следующие выходные, — «Спутник V», разработанный в России, — приводит слова Обрадора Milenio.

Мексика входит в число стран, где зарегистрирован «Спутник V». Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев ранее анонсировал поставки препарата в латиноамериканское государство.

В августе 2020 года Россия зарегистрировала препарат от коронавируса, получивший название «Спутник V». Он был разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи.

В октябре второй российской вакциной от коронавируса, получившей регистрацию, стала «ЭпиВакКорона» Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор».

В январе 2021 года Минздрав получил от Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М. П. Чумакова документы для регистрации вакцины «КовиВак». Регистрация препарата ожидается в ближайшее время.

Российскую вакцину «Спутник V» одобрили уже 27 государств в Европе, Латинской Америке, на Ближнем Востоке, в Африке, Азии и Северной Америке. Таким образом, препарат вошёл в тройку мировых вакцин против коронавируса по количеству полученных одобрений государственными регуляторами.

Ранее NEWS.ru рассказывал, что вакцинация «Спутником V» началась в Венгрии. Первые прививки были сделаны ещё в четверг. 2800 доз препарата получили в четырёх больницах Будапешта пожилые люди, заранее записавшиеся на вакцинацию и соответствующие установленным национальным Минздравом критериям.