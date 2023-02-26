Президент Мексики насмешил подписчиков снимком лесного привидения Пользователи Twitter посмеялись над президентом Мексики после фото с привидением

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор опубликовал на своей странице в Twitter фото из леса с силуэтом, напоминающим привидение. По его словам, снимок сделал его знакомый инженер несколько дней назад. Пользователей соцсети насмешила публикация главы государства, по их словам, фотография была опубликована в Сети еще в 2021 годух.

Один из пользователей отправил ему ссылку на статью от февраля 2021 года, в которой фигурировал этот снимок, сделанный, по утверждению авторов, на другом конце света — в Индонезии. Комментатор предположил, что Лопес Обрадор либо глуп, либо затеял что-то плохое.

Да, Андрес, инженер три дня назад сделал снимок, который ходит по Нуэво-Леону с февраля 2021 года и по Таиланду с декабря того же года. Тебе грустно, очень грустно... а стране еще больше... Если ты в это веришь, ты глуп... если ты знаешь, что лжешь, ты злонамерен, — написал пользователь.

Большинство подписчиков мексиканского лидера также посмеялись над его поступком и назвали его «безумным и недалеким человеком, который каждый день дурит себя».

Ранее в Мексике енот эффектно ворвался на заседание городского совета Акапулько. В Сети появилось видео с моментом внезапного появления животного в административном здании. На кадрах видно, как енот пробивает потолочную плиту и падает на пол, после чего начинает бегать по помещению.