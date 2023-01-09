Президент Лула да Силва приказал отправить военных в столицу Бразилии

Фото: Oswaldo Forte / Keystone Press Agency / Global Look Press

Президент Бразилии Лула да Силва на фоне массовых протестов отдал приказ о развертывании армейских подразделений в столице страны, пишет Telegram-канал «Военный обозреватель». Отмечается, что к генеральному прокурору с призывом разрешить применение федеральных сил безопасности в столице страны обратились сторонники президента.

Вместе с президентом Партии трудящихся Глейзи Хоффманн обращаемся к генеральному прокурору с просьбой разрешить федеральное вмешательство в сфере общественной безопасности в федеральном округе, — написал сенатор Рандольф Родригес на своей странице в Twitter.

В местных СМИ появилась информация о том, что полицейские с вертолета сбрасывают гранаты со слезоточивым газом на протестующих у здания Национального конгресса.

Ранее сообщалось, что сторонники экс-президента Бразилии Жаира Болсонару ворвались в здание Национального конгресса в столице страны. Еще на подступах полиция применила против протестующих слезоточивый газ. Сторонники Болсонару в ответ забросали стражей правопорядка палками и камнями. В итоге они все-таки прорвались в здание. Действующего президента Лулу да Силву эвакуировали в безопасный район.

В Бразилии 30 октября 2022 года прошел второй тур президентских выборов. Победу одержал бывший глава государства Лулу да Силва. После обработки 100% бюллетеней он набрал 50,9% голосов. Экс-глава государства Жаир Болсонару набрал 49,1% голосов избирателей. Да Силва официально вступил в должность президента Бразилии 1 января 2023 года.