Президент Литвы рассказал, как сдержать Россию

https://static.news.ru/photo/08e02442-b26b-11eb-b99d-96000091f725_660.jpg Гитанас Науседа Фото: lrp.lt

Литовский президент Гитанас Науседа считает, что военную угрозу со стороны России можно нейтрализовать лишь силами обороны НАТО на восточном фланге Североатлантического союза. Об этом пишет портал RuBaltic.

Растущая военная угроза России может быть нейтрализована только достаточными средствами обороны НАТО на восточном фланге Североатлантического союза, — считает Науседа.

Политик добавил, что Москва не намерена отказываться от агрессивного поведения. На это указали военные манёвры, которые были проведены в апреле этого года в районе украинских границ. Науседа убеждён, что сдерживать российскую агрессию возможно в случае активации «политики открытых дверей» для военных контингентов НАТО. Европейцам также следует укреплять трансатлантические связи и вооружённые силы.

Науседа выступил во время видеоконференции стран «Бухарестской девятки», в которую входят Словакия, Венгрия, Болгария, Чехия, Польша, а также страны Прибалтики.

Ранее президент Литвы высказался против перезагрузки отношений с Россией. По его словам, не следует делать этого из-за ситуации в Донбассе, которая стремительно ухудшается. По его мнению, Европе нужно занять жёсткую позицию по отношению к Москве, а также применять те принципы, которые были установлены ранее, чтобы не сбиваться с пути.