Президент Латвии призвал изолировать от общества русскоязычное население

Фото: Markus Scholz/dpa/Global look Press

Эгилс Левитс

Президент Латвии Эгилс Левитс призвал разобраться с русскоязычными жителями республики, не поддерживающими антироссийский курс Риги, и изолировать их от общества, сообщает объединенный новостной портал радио и телевидения республики lsm.lv. По его словам, что конфликт на Украине сделал Латвию «более чувствительной» к присутствию России в стране.

Негативный эффект заключается в том, что появилась «нелояльная государству часть российского общества». Наша задача — разобраться с ней и изолировать ее от общества, — сказал Левитс.

Кроме того, он отметил, что в стране наблюдаются положительные изменения. Например, по его словам, большая часть общества стала лучше осознавать свое государство и ценность свободы.