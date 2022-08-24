Президент Латвии Эгилс Левитс призвал разобраться с русскоязычными жителями республики, не поддерживающими антироссийский курс Риги, и изолировать их от общества, сообщает объединенный новостной портал радио и телевидения республики lsm.lv. По его словам, что конфликт на Украине сделал Латвию «более чувствительной» к присутствию России в стране.
Негативный эффект заключается в том, что появилась «нелояльная государству часть российского общества». Наша задача — разобраться с ней и изолировать ее от общества, — сказал Левитс.
Кроме того, он отметил, что в стране наблюдаются положительные изменения. Например, по его словам, большая часть общества стала лучше осознавать свое государство и ценность свободы.
Каждый день мы мало думаем об опасности, но теперь мы ее видим. Это заставляет людей помогать. <...> Конфликт на Украине показал, что мы, латыши, — безопасная страна, — отметил лидер страны.