Президент Кубы заявил, что санкции не повлияли на проекты с Россией

Фото: Li Muzi/Xinhua/Global Look Press

Мигель Диас-Канель Бермудес

Совместные проекты России и Кубы, включая добычу углеводородов на месторождении «Бока де Харуко», не пострадали от международных санкций, заявил на выступлении в Госдуме президент республики Мигель Диас-Канель Бермудес. По его словам, к числу совместных проектов также относятся российские инвестиции в особой зоне развития «Мариэль» для сервисного обслуживания техники КамАЗ: первый этап модернизации этого проекта может быть завершен в ближайшее время.

Среди жестких кризисов сегодня и трудной ситуации, которую переживают РФ и Куба после поступательного введения несправедливых санкций <...> есть целый ряд совместных проектов, которые успешно развивались, несмотря на это. Среди них хотел бы отметить геологическую разведку углеводородов в зоне Бока де Харуко, где используются инновационные методы и идет рост добычи углеводородов, — сказал глава Кубы.

Ранее замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал бесценным опыт Гаваны по противодействию американским санкциям, и добавил, что сотрудничество двух стран продолжится, невзирая на рестрикции. Он также отметил, что во время визита Диас-Канеля «будут обсуждаться самые разные вопросы» как на встрече с главой российского государства Владимиром Путиным, так и во время бесед с парламентариями. По его словам, такие многоаспектные контакты и консультации станут свидетельством дружественных отношений между двумя странами, которые насчитывают уже много десятилетий.

Профессор кафедры теории и истории международных отношений СПбГУ Виктор Хейфец ранее заявил, что темой встречи Диас-Канеля и российского лидера станет экономическое сотрудничество, включая взаимодействие Кубы с РЖД, совместную работу в области металлургии, автомобильного производства и геологоразведки. Кроме того, на 22 ноября у кубинского президента запланировано участие в открытии памятника экс-главе Госсовета Кубы Фиделю Кастро.