Президент Кубы сообщил, что коммунисты готовы умереть за революцию

Коммунисты готовы драться на улицах и умереть за революцию. Об этом в эфире государственного ТВ заявил президент Кубы Мигель Диас-Канель.

Мы готовы отдать свою жизнь. Им нужно перешагнуть через наши трупы, если они хотят встретиться с революцией. Мы готовы ко всему и будем драться на улицах, — цитирует кубинского лидера РИА Новости.

По имеющимся данным, в воскресенье, 11 июля, на Кубе прошли первые за многие годы массовые протесты, в которых приняли участие тысячи человек. Протестующие требуют проведения свободных выборов и решения социальных проблем. Как сообщают местные, СМИ, протесты прошли в восьми городах острова, в том числе в столице. О серьёзных инцидентах информации не поступало.

Ранее президент Кубы на фоне протестов призвал коммунистов выйти на улицы страны.