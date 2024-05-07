Президент Кубы приедет в Россию с рабочим визитом Президент Кубы приедет в Москву с рабочим визитом 7 мая

Фото: Kremlin.ru

Кубинский президент Мигель Диас-Канель Бермудес сообщил в соцсети Twitter (X), что начинает рабочую поездку в Россию. Он посетит Москву 7-9 мая, чтобы принять участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета.

Лидер Кубы пояснил, что встреча будет проходить в рамках 64-й годовщины восстановления дипломатических отношений между странами и 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Бермудес добавил, что обсудит с президентом РФ Владимиром Путиным важнейшие темы двусторонней повестки после его переизбрания.

Глава Кубы в конце февраля 2024 года встретился с главой МИД России Сергеем Лавровым, и через него передал «искреннее приветствие» Владимиру Путину.

Ранее стало известно, что Мигель Диас-Канель Бермудес 9 Мая примет участие в Параде Победы на Красной площади в Москве. В шествии примут участие более девяти тысяч человек и 70 единиц техники, пройдут полки, батальоны и роты по видам и родам войск, расчеты от суворовских, нахимовских, кадетских и музыкального училищ, юнармейцев, женщин-военнослужащих, казаков и сводный военный оркестр. Завершится парад пролетом авиагрупп «Русские витязи» и «Стрижи». Также по Красной площади пройдут участники спецоперации.