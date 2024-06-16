Президент Кубы побывал на военных кораблях ВМФ России Президент Кубы рассказал, что посетил фрегат «Адмирал Горшков» в порту Гаваны

Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

Мигель Диас-Канель

Президент Кубы Мигель Диас-Канель рассказал в соцсети X, что посетил фрегат «Адмирал Горшков» и побывал на палубе подводной лодки «Казань» Северного флота ВМФ России, которые пришвартованы в порту Гаваны. По его словам, вечер на российских военных кораблях выдался «впечатляющим и приятным», несмотря на дождь.

Мы посмотрели сегодня изнутри фрегат «Адмирал Горшков» и палубу подводной лодки «Казань» — корабли Военно-морского флота России, которые находятся в порту Гаваны с официальным визитом. <...> Добро пожаловать, друзья из России, — отметил Диас-Канель.

Накануне жители Гаваны вновь собрались перед пирсом Сьерра Маэстра, чтобы понаблюдать за кораблями ВМФ РФ. За день до этого доступа на борт кораблей не было, но люди активно снимали фото и видео на фоне российских судов и с российскими моряками.

Ранее капитан I ранга запаса Сергей Ищенко заявил, что присутствие военно-морского флота РФ на Кубе оказывает давление на президентскую кампанию в США. По его мнению, такие действия Москвы способны дискредитировать американского лидера Джо Байдена. Военэксперт также считает, что заход российских кораблей на Кубу также помогает РФ приобрести определенное политическое влияние.