Президент Кубы отказался участвовать в Саммите Америк в США Президент Кубы Диас-Канель сообщил, что не будет участвовать в Саммите Америк в США

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Президент Кубы Мигель Диас-Канель не станет принимать участие в Саммите Америк, который пройдёт с 6 по 10 июня Лос-Анджелесе. Причиной он назвал отказ организаторов от приглашения на мероприятие всех государств региона. Об этом кубинский лидер написал в своём Twitter.

Могу вас заверить, что ни при каких обстоятельствах участвовать не буду. Как всегда случалось в прошлом, голос Кубы будет услышан на 9-м Саммите Америк, — написал Диас-Канель.

Он пояснил, что США оказывали огромное давление, «чтобы положить конец справедливым и жёстким требованиям большинства стран», добивавшихся приглашения на саммит всех государств региона. Он поблагодарил страны, которые выступили «против исключений».

Саммиты Америк — это встречи глав государств и правительств стран Западного полушария. Они проходят раз в несколько лет под эгидой Организации американских государств, которая объединяет более 30 участников. Первый форум состоялся в декабре 1994 года в Майами, инициатором стал Билл Клинтон.

В апреле 2022 года помощника госсекретаря США по делам Западного полушария Брайан Николс заявил, что на очередной саммит скорее всего не будут приглашены представители Венесуэлы, Кубы и Никарагуа.

Ранее издание The New York Times писало о том, что президент США Джо Байден получит унизительный удар в случае, если президенты Мексики и Бразилии Андрес Мануэль Лопес Обрадор и Жаир Болсонару откажутся приехать на Саммит Америк в Лос-Анджелес.

В частности, недовольство главы Мексики вызвало сообщение о том, что на саммите не будет Кубы, Венесуэлы и Никарагуа. Обрадор заявил, что если на саммит пригласят не всех американских представителей, то делегация Мексики прибудет на саммит, но лично президент — нет.

К его позиции присоединились главы Боливии, Гондураса и группы карибских государств.