https://static.news.ru/photo/c3ed6246-7026-11ea-a561-fa163e074e61_660.jpg Фото: Robert Michael/Global Look Press

О том, пройден ли пик коронавируса в Италии, говорить рано, однако с каждым днём количество вызовов экстренной помощи снижается. Об этом заявил президент Международной Федерации движений Красного Креста и Красного Полумесяца Франческо Рокка.

По его словам, сначала ходили слухи, что пик уже пройден. Потом сообщалось, что он наступит на следующей неделе.

Я могу только сказать о крошечном позитивном сигнале, который я узнал во время своей поездки в Бергамо. Мои коллеги, главы местных подразделений, рассказали мне, что количество вызовов скорой помощи снижается, — приводит его слова РИА Новости.

В Италии количество летальных исходов от коронавируса превысило восемь тысяч. Количество заразившихся за последние сутки увеличилось почти на 4,5 тысячи человек. Из них более половины зафиксировано в северном регионе Ломбардия.

Ранее врач-реаниматолог Ирина Шлычкова, которая много лет работает в Италии, рассказала о ситуации в стране. По её словам, то, что происходит, «ужасно страшно». Люди не могут проститься со своими умершими близкими. Вместо этого они смотрят на гробы, которые везут колонны машин в Бергамо, писал NEWS.ru.