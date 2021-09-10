Президент Красного Креста призвал признать власть талибов в Афганистане

Президент Международного комитета Красного Креста (МККК) Петер Маурер призвал международное сообщество к урегулированию ситуации в захваченном «Талибаном» (организация запрещена в РФ) Афганистане: он считает, что надо признать власть талибов, чтобы предотвратить гуманитарную катастрофу. Своё мнение он высказал в интервью РИА Новости.

Я действительно считаю, что для предотвращения дальнейшей деградации ситуации необходима политика взаимодействия с талибами. Я думаю, что это может быть трудно. Как обычно в таких ситуациях, провал — это наиболее лёгкий путь, а успех и стабилизация — это сложнее, труднее, утомительнее. Так будет и в Афганистане. Но мы глубоко убеждены, что заниматься этим необходимо, потому что кризис настолько глубок и реальна опасность дальнейшей дестабилизации не только Афганистана, но и всего региона, — подчеркнул Маурер.

Идею о признании талибов официальной властью страны он аргументировал тем, что международное сообщество не может оказывать гуманитарную помощь непризнанному государству, что, в свою очередь, «может привести к дальнейшему углублению гуманитарного кризиса» и ухудшению экономической ситуации.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что до признания власти талибов в Афганистане «ещё очень далеко». Также в Белом доме заявили, что не считают этот вопрос срочным для решения.