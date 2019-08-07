Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков прервал свой краткосрочный отпуск и отправился в Бишкек.
Президент Сооронбай Жээнбеков прервал свой недельный краткосрочный отпуск и направился в Бишкек, — говорится в сообщении пресс-службы главы государства.
Решение связано с инцидентом в селе Кой-Таш Чуйской области, где силовики пытались задержать экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева.
По последним данным, в Кой-Таше не прекращается противостояние спецназа и сторонников экс-президента Киргизии. Резиденция охвачена огнём. Горят постройки рядом с домом самого Атамбаева. На территории резиденции, напротив штаба сторонников Атамбаева, слышна стрельба из автоматов и одиночные выстрелы. Видео публикуют очевидцы и сторонники экс-президента, писал News.ru.