Президент Казахстана Токаев примет участие в ПМЭФ Президент Казахстана Токаев примет участие в ПМЭФ и выступит на пленарном заседании

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Касым-Жомарт Токаев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 17 июня примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Сообщение пресс-службы главы государства приводит РИА Новости. Ожидается, что он выступит на пленарном заседании форума. В пресс-службе отметили, что Токаев прибудет на форум по приглашению российского президента Владимира Путина.

Семнадцатого июня Касым-Жомарт Токаев по приглашению Владимира Путина примет участие в юбилейном 25-м Петербургском международном экономическом форуме. Планируется, что глава государства выступит на пленарном заседании ПМЭФ, — говорится в сообщении.

Также у президента Казахстана намечено несколько двусторонних встреч.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проводится в этом году в юбилейный, 25-й раз. Он пройдёт с 15 по 18 июня в Санкт-Петербурге.

Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин на ПМЭФ встретится с главами российских СМИ и фронтовыми корреспондентами, которые освещают ситуацию на Украине. По его словам, отдельной традиционной встречи с представителями международных компаний и иностранными инвесторами не будет, так как «в этом году будет чуть-чуть другое мероприятие».