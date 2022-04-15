Президент Йемена ушёл в отставку из-за давления Саудовской Аравии

Президент Йемена Абд Раббу Мансур Хади досрочно сложил с себя полномочия главы государства и передал их президентскому руководящему совету. Причиной стало давление со стороны Саудовской Аравии. В настоящее время Хади фактически находится под домашним арестом. об этом сообщает газета the Wall Street Journal со ссылкой на саудовских и йеменских чиновников.

Президент Йемена в апреле, через семь лет гражданской войны, которая началась, помимо прочего, в связи с его нежеланием отдавать власть в руки сместившим его хуситам, передал властные полномочия на переходный период президентскому руководящему совету. Туда вошли восемь известных политических лидеров. О создании совета было объявлено по итогам прошедших в Эр-Рияде межйеменских консультаций. Их участники призвали новую структуру начать переговоры с хуситами.

По информации WSJ, в ходе переговоров наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд вручил президенту Йемена так называемый "письменный указ", где были перечислены положения о передаче полномочий совету. По словам чиновников, принц сообщил президенту, что другие участники консультаций выразили согласие с необходимость отставки.

Также президенту Йемена якобы пообещали обнародовать доказательства о его коррупционной деятельности, если он не откажется от должности. По словам одного из саудовских чиновников, сейчас Хади находится фактически под домашним арестом в своей резиденции в Эр-Рияде и не имеет доступа к телефону.

Ранее сообщалось, что Йеменские хуситы раскритиковали идею о Президентском руководящем совете (ПРС) Йемена, сформированном накануне по итогам переговоров в Саудовской Аравии. Появление такого исполнительного органа, который должен заняться госуправлением и вопросами безопасности, ознаменовало конец эпохи президента Абд Раббу Мансура Хади — одного из главных противников мятежников. Теперь же внешним силам, инициировавшим формирование ПРС, придётся склонить хуситское движение к диалогу, чтобы новая структура не превратилась в обычный военный совет.