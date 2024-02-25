Президент Израиля заявил о важности участия страны в Евровидении

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Президент Израиля Ицхак Герцог заявил о важности участия Израиля в Евровидении, поскольку оно является площадкой для сотен миллионов людей, передает ТАСС. По его словам, он пытается уладить разногласия между Европейским вещательным союзом (ЕВС) и израильской общественной радиовещательной корпорацией Kan.

Я стараюсь помочь чем могу, я считаю важным, чтобы Израиль участвовал в Евровидении. <...> Я считаю позитивным, что корпорация Kan ведет диалог с ЕВС. Важно вести диалог, — сказал он.

Корпорация Kan 23 февраля заявила, что не будет выставлять новую песню на международный музыкальный конкурс в случае, если ЕВС отстранит October Rain в исполнении Эден Голан из-за того, что текст песни носит чрезмерно политизированный характер на фоне израильско-палестинской войны.

ЕВС предоставил вещателям время до 11 марта, чтобы те официально подали свои заявки на участие в конкурсе. Отмечается, что призывы исключить Израиль из конкурса поступили от ряда стран после начала военных действий в секторе Газа.

Ранее исключить Израиль из числа стран — участниц конкурса потребовали финские музыканты. Причиной названы «военные преступления ЦАХАЛ в секторе Газа». Активисты организовали сбор подписей в поддержку этой идеи.

Продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко после этого выразил сомнение в том, что Израиль ждет такая же судьба, как и Россию. По его мнению, изгнание РФ из музыкального конкурса планировалось на Западе давно, а на исключение русской культуры по всему миру пошли обдуманно.