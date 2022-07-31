Президент Ирландии угодил в скандал после слов жены о конфликте Киева и РФ

Фото: Artur Widak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент Ирландии Майкл Хиггинс стал фигурантом скандала после противоречивого высказывания жены Сабины по украинскому конфликту. Политика призвали объясниться после того, как его супруга написала письмо в The Irish Times, пишет Independent.

Жена президента Ирландии заявила в своём письме, что конфликт на Украине будет продолжаться до тех пор, пока «мир не убедит» президентов Путина и Зеленского согласиться на прекращение огня и переговоры. Этим Сабина Хиггинс вызвала критику в свой адрес со стороны ирландских парламентариев.

Депутат от партии Fianna Fail Малкольм Бирн уже назвал ужасающим тот факт, что письмо появилось на официальном сайте президента Ирландии.

Хиггинс имеет право на личное мнение, однако решение опубликовать письмо на сайте главы государства вызывает серьёзные вопросы. Президент Ирландии должен четко заявить о решительной поддержке народа Украины и о том, что мы возлагаем на Россию ответственность за конфликт, — заявил в итоге парламентарий.

В то же время сенатор от партии Fine Gael Джон Макгахон подверг письмо жены президента жёсткой критике, назвав его «неуместным, бесполезным и неприятным». Сам президент страны пока никак не прокомментировал сложившуюся ситуацию.

Ранее сообщалось, что в Ирландии в рамках введённых санкционных мер в отношении России были заморожены активы общим объёмом в 1,72 миллиарда евро. Заблокированные средства связанны с физическими и юридическими лицами из России, попавшими под европейские санкции.