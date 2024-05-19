Tasnim: президент Ирана выжил после жесткой посадки вертолета

Фото: Iranian Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Ирана Ибрахим Раиси

Президент Ирана Ибрахим Раиси выжил после жесткой посадки вертолета, в котором он находился, возвращаясь в Тегеран со встречи с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым, сообщает Tasnim. По информации агентства, обошлось без пострадавших на борту.

Предварительно, остальные два вертолета с иранскими чиновниками долетели до места назначения без происшествий. За час до совершения жесткой посадки горная местность была окутана туманом.

По данным агентства Mehr, Раиси в порядке и сейчас едет на автомобиле в составе кортежа в Тебриз.

Жесткая посадка вертолета произошла на фоне плохих погодных условий. В горной местности бушевали ливень и сильный ветер.

Ранее были названы вероятные причины жесткой посадки президентского вертолета. Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой допустил, что это могло произойти из-за некачественного топлива. Эксперт также назвал Ми-171 экспортным вариантом Ми-8, проверенной временем машиной. Генерал-майор авиации счел вероятность ошибки пилота близкой к нулю.