Президент Ирана ответил на слова Байдена об освобождении страны Раиси напомнил Байдену, что Иран освобожден 43 года назад

Фото: Iranian Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

Эбрахим Раиси

Президент Ирана Эбрахим Раиси напомнил лидеру США Джо Байдену, что его страна была освобождена более 40 лет назад и не намерена вновь попадать в американский плен, сообщает агентство IRNA. Таким образом он прокомментировал обещание хозяина Белого дома освободить Иран.

Иран был освобожден 43 года назад и полон решимости снова не попасть в ваш плен, — заявил Раиси на мероприятии, посвященном захвату сторонниками Исламской революции посольства США в Тегеране в 1979 году.

Он добавил, что Иран не намерен становиться «дойной коровой» США и продолжит борьбу с «мировым высокомерием», символом которого является Америка.

Ранее сообщалось, что Байден затронул иранскую тематику во время выступления на предвыборном мероприятии в Калифорнии. Он заявил, что Вашингтон в скором времени освободит Иран, а также добавил, что иранцы смогут «сами себя освободить». При этом он не уточнил, какие действия могут предпринять США для достижения этой цели.