Президент Ирана погиб? Последние новости о крушении вертолета Раиси

Фото: Iranian Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Ирана Ибрахим Раиси

В Иране не исключают, что президент страны Ибрахим Раиси мог погибнуть в результате крушения вертолета в районе Восточного Азербайджана. Какие последние новости об инциденте, выжил ли Раиси, как продвигаются поиски главы Ирана?

Президент Ирана погиб?

Агентство Reuters со ссылкой на иранского чиновника сообщает, что на настоящий момент поиски вертолета президента Ирана к успеху не привели. Существует большая вероятность, что Раиси погиб, отмечается в материале издания. Также Reuters пишет, что жизни президента Ирана и главы МИД республики «под угрозой».

Тем временем официальные лица США полагают, что Раиси был убит. Президент Америки Джо Байден был проинформирован о ЧП с вертолетом, передают СМИ.

Telegram-канал BRIEF пишет, что инцидент с вертолетом иранского президента мог быть связан с конфликтом между Раиси и Корпусом стражей исламской революции (КСИР).

«Учитывая конфликт партии мулл (президент Раиси) с силовиками (КСИР), смерть иранского президента выглядит не такой уж и неожиданной. При умирающем Хаменеи, иранским силовикам необходимо забирать власть перед транзитом власти», — считает источник.

Также BRIEF отмечает, что в случае смерти Раиси человеком, который, как ожидается, заменит его на посту, хотя бы временно, станет вице-президент Ирана Мохаммад Махбар.

Ранее иранское агентство Mehr сообщало, что Раиси в порядке и едет в составе автомобильного кортежа в Тебриз. Позднее данная публикация была удалена.

Как продвигаются поиски вертолета президента Ирана

Министр здравоохранения Ирана прибыл в район поисков вертолета Раиси для координации оказания помощи пострадавшим, передает телеканал IRIB. Согласно информации агентства IRNA, достоверной информации о местонахождении вертолета иранского лидера до сих пор нет, из-за тумана поиск с воздуха невозможен.

Издание Al Jazeera пишет, что силам КСИР, армии и полиции Ирана поручено использовать свои возможности для поиска вертолета президента.

По информации газеты Tasnim News, в районе крушения президентского вертолета отсутствует интернет-связь. СМИ сообщает, что на месте аварии огромные валуны высотой более 70 метров расположены рядом с друг другом. Они мешают спасателям вести поиски и продвигаться вперед. Кроме того, в районе Карадаг были сформированы народные группы и команды для поиска вертолета Раиси, но погодные условия очень осложняют работу.

Фото: Iranian Army Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

В то же время глава иранского общества Красного Полумесяца доложил, что одна из поисково-спасательных групп достигла места жесткой посадки вертолета президента Ирана.

По словам пресс-секретаря иранского кабмина, делегация правительства Ирана во главе с вице-президентом направилась на место жесткой посадки вертолета Раиси.

Ранее пресс-секретарь МЧС Ирана заявлял, что из-за плохой погоды воздушные операции по поиску вертолета приостановлены, спасательные работы ведут пешие бригады спасателей. Поиском воздушного судна занимаются не менее 40 спасательных бригад.

Спасатели достигнут возможного местоположения вертолета Раиси в течение получаса, передает Tasnim News.

Что известно о крушении вертолета президента Ирана

Согласно информации Tasnim, вертолет Ми-171, на борту которого находились Раиси и министр иностранных дел страны Хосейн Амир Абдоллахиян, потерпел крушение в регионе Восточного Азербайджана (территория Ирана). Раиси и Абдоллахиян возвращались обратно после визита в Азербайджан.

Государственное телевидение Ирана описало место предполагаемого крушения вертолета с Раиси. Оно находится примерно в 600 километрах к северо-западу от Тегерана. Раиси был в Азербайджане рано утром 19 мая, чтобы вместе с президентом страны Ильхамом Алиевым открыть плотину. Плотина является третьей построенной двумя странами на реке Аракс.

По данным прессы, всего в колонне с президентом Ирана было три вертолета, два из них прибыли к месту назначения, третий — с Раиси — потерпел крушение. Согласно другой информации, воздушное судно совершило жесткую посадку.

Представители КСИР сообщали, что во время разговора с окружением президента Ирана были слышны звуки работы машины скорой помощи и крики. Этот звонок был прерван через несколько секунд, и мобильный телефон указанного лица теперь недоступен.

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