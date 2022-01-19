Президент Ирана Ибрахим Раиси прибыл с официальным визитом в Москву

Президент Ирана Ибрахим Раиси прибыл в Москву для проведения официальных переговоров с российским лидером Владимиром Путиным, об этом сообщает пресс-служба иранского правительства. 20 января иранский политик также должен будет выступить с речью в Госдуме и Соборной мечети в Москве.

Ибрахим Раиси прибыл в Москву по официальному приглашению своего российского коллеги Владимира Путина с целью развития экономического, политического и культурного сотрудничества, — говорится в сообщении пресс-службы.

Главы государств планируют обсудить реализацию совместных экономических проектов и международные темы. Также Путин обсудит с Раиси проблематику выполнения Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, переговоры по которой возобновились в начале января.

Ранее Москва и Тегеран подписали протокол, позволяющий упростить условия поездок отдельных категорий граждан России и Ирана. Прежде всего речь шла о предпринимателях, которым обещали получение виз в облегчённом порядке.

Потом из-за пандемии коронавируса российские власти объявили о приостановке выдачи виз гражданам Исламской Республики. Ограничения не коснутся деловых и гуманитарных виз. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова объяснила введение этой меры тем, что в Иране наблюдается значительный рост числа случаев заболевания, вызываемого вирусом COVID-2019.