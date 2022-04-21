Россию пригласили на саммит G20 в Индонезии

Президент России Владимир Путин и другие лидеры стран G20 получили приглашение поучаствовать в саммите организации, сообщил министр финансов Индонезии Сри Мульяни Индравати, передаёт РИА Новости. Саммит пройдет острое Бали 15–16 ноября 2022 года.

На саммит G20 приглашены лидеры всех стран-членов, включая президента России, — сказал министр.

Российский министр финансов Антон Силуанов участвовал во встрече G20 в удалённом формате. Он предупредил собравшихся о глобальных рисках из-за санкционного давления на Россию, подчеркнув, что страна не отказывалась от выполнения своих обязательств и продолжает обслуживать все контракты. Во время его выступления ряд представителей стран G20, находящихся на мероприятии очно, демонстративно покинули зал.

Глава Минфина Индонезии на пресс-конференции по итогам встречи, состоявшейся в рамках весенней сессии руководящих органов МВФ и ВБ, назвала сложным заседание министров финансов и управляющих центробанками стран Группы двадцати. Участники заседания стран G20 призвали Россию как можно скорее завершить спецоперацию на Украине.