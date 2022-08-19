Президент Индонезии сообщил о намерениях Путина участвовать в саммите G20 Президент Индонезии Видодо: Путин и Си Цзиньпин намерены посетить саммит G20

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин

Президент России Владимир Путин намерен посетить саммит «Большой двадцатки», который должен пройти в ноябре на Бали. Об этом заявил в интервью агентству Bloomberg президент Индонезии Джоко Видодо. Он также сообщил о желании посетить саммит председателя КНР Си Цзиньпина.

Президент Путин сказал мне, что он приедет, — сообщил Видодо.

Он также рассказал об аналогичном намерении присутствовать на саммите G20 председателя КНР Си Цзиньпина.

В Кремле 18 августа сообщили, что Путин и Видодо пообщались по телефону, они обсуждали продовольственную безопасность и вопросы подготовки к саммиту G20.

Саммит G20 пройдет на индонезийском острове Бали 15–16 ноября.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что китайские власти прорабатывают варианты возможной встречи председателя КНР Си Цзиньпина с президентом США Джо Байденом в рамках саммита «Большой двадцатки» или саммита АТЭС, которые состоятся в ноябре. Отмечается, что планирование зарубежной поездки китайского лидера находится на ранней стадии и подлежит дальнейшим изменениям.