https://static.news.ru/photo/c4426e7a-c7ee-11e9-893c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Veri Sanovri/Xinhua/Global Look Press

Столицу Индонезии перенесут их Джакарты в юго-восточную часть острова Калимантан, рассказал президент страны Джоко Видодо. На эти цели уйдёт примерно $32 млрд.

По словам министра планирования и национального развития Бамбанга Броджонегоро, к 2024 году в новую столицу переедут все правительственные структуры.

Он отметил, что первоначально власти рассматривали возможность сосредоточить госструктуры только в центре Джакарты или же вынести в один из ближайших городов-спутников, однако в итоге было принято решение переехать на другой остров, передаёт ТАСС .

Калимантан расположен в сейсмологически безопасном районе, что актуально для крупнейшего в мире Индонезийского архипелага, включающего 18 тысяч островов. Он находится в так называемом тихоокеанском Огненном кольце, в связи с чем тектонические катаклизмы происходят здесь в среднем около пяти-шести раз в день.

Ранее News.ru писал, что министерство туризма Индонезии планирует привлечь российских туристов и на другие острова, чтобы они посещали не только Бали. С января по июнь текущего года республику посетили более 7,8 млн иностранных туристов, из них 79,5 тысячи — россияне.