Президент Индонезии при открытии саммита G20 призвал «закончить войну» Президент Индонезии Видодо: ради будущих поколений необходимо «закончить войну»

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Джоко Видодо с супругой Ирианой

Президент Индонезии Джоко Видодо на открытии саммита «Большой двадцатки» заявил, что ради будущих поколений необходимо «закончить войну». По его словам, на участниках саммита лежит ответственность перед людьми всего мира, сообщает РИА Новости.

На нас лежит ответственность не только перед нашими народами, но и перед людьми всего мира. Быть ответственным в этой ситуации означает, что мы не должны создавать ситуации с нулевой суммой, и это также означает, что мы должны закончить войну, — подчеркнул Видодо.

Во вступительном слове перед первой сессией саммита он отметил, что мир столкнется с проблемами, если войну не закончить. При этом Видодо ни разу не назвал какой-либо конкретный вооруженный конфликт.

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден вновь прибыл с опозданием к месту проведения саммита G20. Хозяин Белого дома опоздал на полчаса. Без него заседание, которое должно было начаться в 09:30 по местному времени, не начинали.