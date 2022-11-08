Президент Индонезии допустил участие Путина на саммите G20 онлайн

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин

Президент России Владимир Путин может принять участие в саммите «Большой двадцатки», запланированном на 15–16 ноября на Бали, посредством видеосвязи, заявил президент Индонезии Джоко Видодо, передает Reuters. Издание отмечает, что саммит ожидается напряженным из-за идущих на Украине боевых действий.

Может быть, он попросит подключить его к видеосвязи, — сказал он.

При этом, как пишет Bloomberg, Видодо предположил, что российский лидер и глава Украины Владимир Зеленский оба «приедут, если позволит ситуация».

Ранее президент Индонезии высказал мнение, что Путин пропустит саммит. Индонезийский лидер тогда добавил, что Россия по-прежнему приглашена на встречу, а Джакарта надеется обеспечить диалог между государствами в мире.

Позднее источники газеты «Ведомости» сообщили, что президент России, вероятнее всего, откажется от поездки на встречу крупнейший экономик мира. Главу государства на саммите может заменить глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров, указали источники. Зеленский же намерен присутствовать на встрече, однако формат по-прежнему не определен.