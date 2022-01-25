Президент Хорватии рассказал о планах в случае конфликта России и Украины

Хорватия в случае конфликта России и Украины отзовёт своих военных из сил НАТО в регионе, заявил президент страны Зоран Миланович. При этом Хорватия, по его словам, не имеет никакого отношения к вопросам расширения присутствия Альянса. Его слова приводит портал Jutarnji.

Мы не только не будем отправлять военных, но если произойдёт эскалация, отзовём всех до последнего хорватского военного. Это не связано ни с Украиной, ни с Россией, это связано с динамикой американской внутренней политики, Джо Байдена и его администрации, которых я поддержал, — сказал Миланович.

Несмотря на поддержку, по его словам, наблюдается опасное поведение в вопросах международной безопасности. Президент подчеркнул, что Хорватия не имеет отношения к расширению НАТО.

Смотрю сообщения, согласно которым НАТО — не отдельное государство, не США — усиливает присутствие, отправляет разведывательные суда. Мы с этим не имеем ничего общего, и не будем иметь, это я вам гарантирую, — подытожил Миланович.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что заявления НАТО о направлении дополнительных сил в Восточную Европу усиливают напряжённость в сфере безопасности. По его словам, действия Альянса у российской границы не могут быть проигнорированы Москвой.

До этого в заявлении Североатлантического альянса сообщалось, что НАТО направляет дополнительные истребители и корабли в Восточную Европу из-за ситуации вокруг Украины. В частности, Дания посылает фрегат в Балтику и четыре истребителя F-16 в Литву, а Франция объявила о готовности перебросить силы в Румынию. Генсек НАТО Йенс Столтенберг поддержал намерения союзников. Он подчеркнул, что организация продолжит принимать все необходимые меры для защиты Украины.