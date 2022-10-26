Президент Гвинеи-Бисау передал Зеленскому послание от Путина Президент Гвинеи-Бисау передал Зеленскому послание от Путина о готовности РФ к переговорам

Фото: Volodymyr Zelensky/via Globallookpress.com

Президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало во время двухсторонней встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским передал послание от президента России Владимира Путина о том, что тот готов к переговорам. Президент Эмбало заявил, что его Путин лично попросил передать Зеленскому это послание, пишет «Коммерсант» со ссылкой на украинские издания. Отмечается, что украинский лидер согласился с главой Гвинеи-Бисау, но добавил, что для этого необходимо разблокировать отношения.

Вчера я был в России, встречался с президентом Путиным, который попросил меня передать вам послание, поговорить с вами. Он мне сказал, что готов к переговорам с президентом Зеленским, — сказал Эмбало.

Зеленский ответил, что это важно, но нужно, чтобы Москва не наносила удары по инфраструктуре Украины.

Он сказал, что Россия хочет настроить мосты и диалог. Я рассказал президенту Гвинеи-Бисау, что у нас есть. Это очень важно. Я сказал, что мосты между теми или иными государствами... надо же, чтобы инфраструктуру не взрывали. Тогда о чем-то в будущем можно будет говорить, — заявил украинский лидер.

Он подчеркнул, что диалог можно начать с разблокирования Россией Черного моря. Зеленский назвал желание Путина о начале переговоров «не более чем спланированной риторикой», адресованной тем странам, которые не изолировали Москву.

Святой престол готов приложить все усилия, чтобы достичь мира на Украине, рассказал ранее РИА Новости информированный источник в Ватикане. Это будет возможно, если о посредничестве попросят обе стороны конфликта, отметил он.