Президент Грузии заявила о поддержке санкций против России

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила в эфире телеканала CNN, что страна поддерживает все международные финансовые санкции против РФ, введённые в связи с началом спецоперации на Украине. При этом она не согласилась с заявлением британской журналистки Кристиан Аманпур, что правительство страны отказалось поддерживать ограничительные меры в отношении Москвы.

В первую очередь, мы поддерживаем все международные финансовые санкции, и это оказывает влияние на финансовый сектор Грузии. В то же время мы участвуем во всех резолюциях, принятых для поддержки Украины, — сказала Зурабишвили.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что страна не присоединится к финансовым и экономическим санкциям Запада против России. По его словам, это навредит национальным интересам государства, а также интересам его народа.

Он подчеркнул, что как ответственный за внешнюю политику будет действовать сугубо в интересах граждан своей страны. Гарибашвили уточнил, что в Грузии внимательно изучили действия зарубежных партнёров, однако пришли к выводу, что вводить санкции государство не намерено.

Согласно соцопросам, около 65% жителей Грузии считают правильным решение правительства республики не присоединяться к санкциям против России из-за ситуации на Украине. За санкции против России выступили 30,4% опрошенных.