Президент Грузии высказалась о законе про иноагентов Президент Грузии заявила, что наложит вето на закон об иноагентах

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Саломе Зурабишвили

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила телеканалу CNN, что наложит вето на принятый парламентом республики в окончательном чтении закон «О прозрачности иностранного влияния». По ее словам, закон об иноагентах отдаляет Тбилиси от вступления в Евросоюз.

Закон был одобрен 14 мая 84 законодателями, проголосовавшими за, 30 были против. Зурабишвили добавила, что предстоящие в октябре выборы дадут населению шанс «отменить» законопроект.

Мы должны использовать эту мобилизацию общества и эту консолидацию политических партий, чтобы пойти и победить на этих выборах, потому что это европейский путь, — сказала она.

У парламента Грузии теперь есть 10 дней, чтобы направить законопроект президенту Саломе Зурабишвили. В течение двух недель по закону она может наложить на документ вето. Но парламент имеет право отвергнуть ее возражение большинством голосов.

Соединенные Штаты введут персональные санкции в отношении руководства Грузии, если в стране будет подорвана демократия, заявил ранее помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен на пресс-конференции в Тбилиси. По его данным, речь идет о финансовых ограничениях и ограничениях на поездки в отношении некоторых лиц. Так политик отреагировал на намерение властей принять закон об иностранных агентах, против которого выступает значительная часть общества, Евросоюз и сама президент страны.