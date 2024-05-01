Президент Грузии потребовала прекратить разгон демонстрантов в Тбилиси

Фото: elix HÃ¶rhager/dpa/Global Look Press

Президент Грузии Саломе Зурабишвили в соцсетях Twitter (X) и Facebook (деятельность в РФ запрещена) обратилась к министру внутренних дел республики Вахтангу Гомелаури с требованием прекратить разгон демонстрантов в Тбилиси. По ее словам, акция проходила мирно и никакой угрозы порядку не представляла. Она подчеркнула, что применять насилие на Страстной неделе — позор.

Я призываю министра внутренних дел незамедлительно прекратить разгон мирной акции, использование непропорциональной силы, насилие над молодежью, которая пришла с голыми руками, — говорится в публикации Зурабишвили.

Не менее трех сотрудников МВД пострадали при разгоне митинга у парламента в Тбилиси. Также пострадали несколько представителей СМИ. Медицинское ведомство проинформировало, что в настоящий момент на месте столкновений находится достаточное количество бригад скорой помощи. Врачи обеспечивают граждан всеми необходимыми медикаментами.

Грузинский спецназ оттеснил митингующих против закона об иноагентах от проспекта Руставели перед парламентом в Тбилиси. Силовики полностью окружили здание, ситуация стабилизировалась. Находящийся на акции оппозиционный парламентарий Георгий Вашадзе обвинил представителей МВД в провокациях. По его мнению, акция носила мирный характер и у силовиков не было причин для использования спецсредств. Он потребовал провести расследование о применении силовиками непропорциональной силы. Тем более, что пострадали представители СМИ.