Президент Грузии отказалась помиловать Саакашвили

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что никогда не помилует бывшего главу государства Михаила Саакашвили. В телеобращении к гражданам она подчеркнула, что политик не является политзаключённым.

Бывший президент [Саакашвили] не соответствует критериям ни политического заключённого, ни невинной жертвы, — сказала она.

По словам Зурабишвили, Саакашвили приехал в Грузию добровольно и попал на территорию государства нелегальным путём. Она уверена, что он вернулся для дестабилизации обстановки в Грузии. Президент пообещала, что больше не вернётся к обсуждению этого вопроса.

Саакашвили был арестован 1 октября после пересечения грузинской границы. На родине против политика возбуждено несколько уголовных дел. В Тбилиси его неоднократно предупреждали о том, что он будет задержан сразу после въезда на территорию страны. Саакашвили отрицает обвинения и считает себя политзаключённым. После ареста он объявил голодовку.

Ранее бывшему грузинскому лидеру потребовалась помощь реаниматологов, так как один из жизненных показателей Саакашвили упал до критической отметки. Адвокат политика Дмитрий Садзаглишвили добавил, что происшедшее подтверждает заключение консилиума о вхождении в фазу голодовки, опасную резким ухудшением состояния. Он в очередной раз потребовал перевода экс-президента в многопрофильную клинику.